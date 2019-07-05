Политика

17:19 05.07.2019

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

1 мин читать
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не видит партию "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, в коалиции со "Слугой народа" действующего президента Владимира Зеленского в новом составе парламента.

"У нас очень разные взгляды, хотя я не очень понимаю, какая там идеология, они далеки от идеологии и ценностей, когда там идут в списке и бывшие члены Партии регионов, и Коммунистической партии. Я не вижу каких-либо сегодня возможностей, чтобы говорить о сотрудничестве с ними и коалиции с ними", - сказал Парубий на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, видит ли себя "Европейская солидарности" в коалиции с партией "Слуга народа" в Верховной Раде нового созыва.

Вместе с тем политик отметил, что это его личная позиция, а решение будет принимать фракция.

По его словам, коалиция "Евросолидарности" возможна только с проукраинскими силами.

Как сообщалось, Парубий баллотируется в Верховную Раду по списку партии "Европейская солидарность" (№2).

Внеочередные парламентские выборы в Украине состояться 21 июля.

Теги: #европейская_солидарность #парубий #слуга_народа #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:35 05.07.2019
Брюссель вернется к вопросу выделения очередного транша макрофинансовой помощи Украине после выборов в Раду

Брюссель вернется к вопросу выделения очередного транша макрофинансовой помощи Украине после выборов в Раду

17:26 05.07.2019
Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

Парубий не видит партию "Евросолидарность" в коалиции со "Слугой народа" в новом составе Рады

17:09 05.07.2019
Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

16:54 05.07.2019
Парубий опасается, что в новой Раде будет много пророссийских сил, которые могут поддерживать российский сценарий по Донбассу

Парубий опасается, что в новой Раде будет много пророссийских сил, которые могут поддерживать российский сценарий по Донбассу

16:19 05.07.2019
Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

16:13 05.07.2019
Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

Кузьмин подал в ЦИК жалобу с просьбой отменить регистрацию кандидатом в нардепы Парубия: "Это пиар-ход"

16:10 05.07.2019
Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

Парубий надеется, что "Европейская солидарность" займет на выборах в Раду второе место

16:05 05.07.2019
С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

16:05 05.07.2019
Парубий надеется, что 11 июля Рада сможет утвердить в целом Избирательный кодекс

Парубий надеется, что 11 июля Рада сможет утвердить в целом Избирательный кодекс

15:06 05.07.2019
Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля

Парубий предлагает провести внеочередное заседание Рады 11 июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: необходимо "ментальное" возвращение жителей оккупированных территорий Донбасса, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ

Зеленский представил нового главу Донецкого ОГА: это очень важный и сложный сейчас регион, за Донбассом следит весь мир и вся Украина

Вопросы безопасности, реформ и имплементацию Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза обсудят лидеры на саммите в Киеве 8 июля

Страны НАТО на СРН обсудили Украину, ДРСМД, вопросы транспарентности

Зеленский лично представит нового главу Донецкой области Павла Кириленко, назначенного вместо Куця

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: семья главы Донецкой ОГА живет на оккупированной территории, родители считают себя украинцами, с братом он не общается из-за политических разногласий

Кадлоу предлагает ФРС "забрать назад" декабрьское повышение ставки

Европейская сторона на саммите Украина-ЕС представит пакет дополнительной поддержки Азовскому региону

Парубій не бачить партію "Євросолідарності" в коаліції зі "Слугою народу" в новому складі ВР

Будущий глава Луганской ОВГА выступает за дифференцированный подход к правовой оценке тех или иных действий граждан на оккупированных территориях

Саммит Украина-ЕС проводится в политическое межсезонье для демонстрации продолжения отношений стран, невзирая на внутриполитические моменты

Власти ЕС обсуждают выдвижение председателя Банка Англии Марка Карни на пост главы МВФ

Садовый выступает за национализацию или лишение лицензий "телеканалов Медвечука"

Обсуждение вопроса деолигархизации на саммите Украина-ЕС продемонстрирует его важность для Евросоюза

Зеленский: необходимо "ментальное" возвращение жителей оккупированных территорий Донбасса, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА