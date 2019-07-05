Политика

15:58 05.07.2019

Зеленский представил нового главу Донецкого ОГА: это очень важный и сложный сейчас регион, за Донбассом следит весь мир и вся Украина

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Зеленский представил нового главу Донецкого ОГА: это очень важный и сложный сейчас регион, за Донбассом следит весь мир и вся Украина

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Донецкой областной государственной администрации, военного прокурора Павла Кириленко, и отметил, что Донбасс является очень важным и сложным регионом, за которым сейчас следит весь мира и вся Украина.

"Не позавидуешь в целом руководству Донецкой области, это сегодня действительно очень сложная территория Украины. Вы знаете, что за Донбассом пристально следит весь мир. На всех своих встречах за рубежом я поднимаю этот вопрос как приоритетный. И главное, что следить за Донбассом вся Украина, потому Донбасс – это Украина", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА в пятницу в Краматорске.

В начале своего выступления Зеленский также указал, что "в последние годы было много разговоров, что якобы на Донбассе запрещают говорить на русском языке, притесняют русский язык".

"Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, защищать их. Чтобы не было никаких манипуляций – я продолжу на русском языке", - сказал он и продолжит свое выступление на русском языке.

Теги: #кириленко #зеленский #кадры #донецкая_ога
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