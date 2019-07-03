Политика

21:05 03.07.2019

Президент Молдовы заявил, что после смены власти в вопросе приднестровского урегулирования не следует ждать прорыва

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Президент Молдовы заявил, что после смены власти в вопросе приднестровского урегулирования не следует ждать прорыва

Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что после смены власти в вопросе приднестровского урегулирования не следует ждать прорыва.

"Сейчас не будет никакого прорыва в вопросе приднестровского урегулирования. У нас создано хрупкое парламентское большинство, в которое вошли очень разные партии. Мы договорились не обсуждать очень сложные проблемы, обходить острые углы. Нам сейчас нужно очищать страну от коррупции, от всех этих схем, которые нам оставила прежняя власть. Прежде всего, нужно этим заниматься", - заявил Додон в среду вечером в эфире телеканала NTV-Moldova..

Что касается приднестровского урегулирования, то, по мнению президента, "нужно продолжить тактику мелких шагов".

"Все договоренности, которые ранее были достигнуты в ходе переговоров с Приднестровьем, должны соблюдаться. И нужно поэтапно решать проблемы, с которыми сталкиваются жители двух берегов Днестра. А к вопросам статуса и окончательного урегулирования приднестровского конфликта, вернемся через полгода - год", - сказал Додон.

В то же время, он не исключает, что проблему можно будет решить проще, чем кажется.

"Все увидели, как мы мирно осуществили смену власти. Потому что у нас была поддержка населения и солидарность всех внешних партнеров. Кто знает - может, те же партнеры: Евросоюз, Россия, США - решат поддержать нас в решении приднестровской проблемы?! Все может быть, но решение мы должны найти и предложить сами, никто проблемы вместо нас не решит", - заявил президент Молдовы.

Говоря о своей позиции по приднестровскому урегулированию, он сказал, что это "осторожный реалистичный оптимизм".

Теги: #президент #молдова #приднестровье #прогноз
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