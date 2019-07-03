Зеленский приветствует намерение канадских депутатов направить миссию наблюдателей на выборы в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил членов парламента Канады за участие в миссии наблюдателей на прошедших президентских выборах в Украине и приветствовал намерение канадской стороны направить такую же миссию на внеочередные парламентские выборы, запланированные на 21 июля.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, встреча Зеленского с членами парламента Канады, представителями группы дружбы с Украиной состоялась 3 июля в Торонто.

Глава государства выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украины со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте. Также Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение мощных канадских санкций против РФ. "Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", - сказал президент.

Зеленский выразил надежду на продолжение активных межпарламентских контактов после формирования в новом составе Верховной Рады депутатской группы по связям с Канадой.