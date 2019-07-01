Политика

15:31 01.07.2019

Кириленко: Идею русского языка как регионального придумали в Кремле для искусственного разделения украинцев

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Кириленко: Идею русского языка как регионального придумали в Кремле для искусственного разделения украинцев

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что идея русского языка регионального направлена на искусственное разделение украинцев.

"Идею русского языка как регионального придумали в Кремле исключительно для искусственного разделения украинцев и политического шантажа. Поэтому статус русского как регионального всегда использовался не для защиты "языка", а для агитации за "русский мир". Надо, чтобы это помнили "у Зеленского", - написал Кириленко на своей странице в социальной сети Facebook в понедельник.

Теги: #кириленко #русский_язык
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