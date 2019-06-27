Политика

07:20 27.06.2019

Только один кандидат в президенты США от демократов назвал Россию главной угрозой

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Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио единственный назвал Россию главной угрозой США на теледебатах в Майами кандидатов от демократов в американские президенты.

"Россия, потому что они пытаются подорвать нашу демократию. Они делают чертовски хорошую работу, и мы должны остановить их", - ответил ди Блазио на просьбу обозначить наиболее внушительную геополитическую угрозу, стоящую перед США.

Большая часть кандидатов сосредоточилась на Китае, Иране и ядерном оружии.

"Самый большой геополитический вызов - это Китай, но самой большой геополитической угрозой остается ядерное оружие", - сказал бывший член Палаты представителей США Джон Делейни.

С ним согласилась сенатор Эми Клобучар. "Две угрозы: экономическая угроза - Китай, но наша главная угроза сейчас - это то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке с Ираном", - отметила она.

"Китай, без вопросов. Они хлещут нас по всему миру экономически",- сказал член Палаты представителей США Тим Райан.

Возросший риск ядерной войны также отметили сенатор Кори Букер и член Палаты представителей Тулси Габбард.

"Самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся - это тот факт, что сегодня мы подвергаемся большему риску ядерной войны, чем когда-либо в истории", - сказала Габбард.

Среди прочих угроз кандидаты в президенты также назвали изменение климата.

"Наша экзистенциальная угроза - изменение климата. Мы должны противостоять этому, пока не стало слишком поздно",- сказал Бето О'Рурк.

Его поддержала сенатор Элизабет Уоррен.

Громкие аплодисменты аудитории сорвал губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, заявивший: "Самая большая угроза безопасности Соединенных Штатов - Дональд Трамп".

Это первая часть теледебатов, в которой участвуют 10 человек из 25 кандидатов от Демократической партии. Следующие 10 кандидатов выступят во второй части, которая пройдет на следующий день.

Теги: #сша #угрозы #россия #теледебаты
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