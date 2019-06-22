Политика

17:33 22.06.2019

Реформа децентрализации сделала неотложной смену административно-территориального устройства страны Зубко

2 мин читать
Реформа децентрализации сделала неотложной смену административно-территориального устройства страны Зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко ратует за скорейшее принятие закона «Об основах административно-территориального устройства».

Как сообщает в субботу правительственный портал, в интервью интернет-изданию «Левый берег» Зубко отметил, что принятие такого закона даст возможность внедрить принцип, когда на область (например, Житомирскую), будет четыре района. "Они будут насчитывать больше, чем 150 тыс. человек вместе с городом областного значения. И это позволит практически поднять уровень РГА. Хотя, по моему убеждению, должна быть не только райсовет и его исполком, но и префект, который работает в этой райсовете", – сказал вице-премьер.

По его словам, эта территориальная реформа аккумулирует в себе такие понятия, как госпитальный округ, который практически должен совпадать с районным уровнем. И тут вопросы безопасности в сфере ГСЧС, экстренной медицины, дорожной инфраструктуры, старших школ.

«Еще раз возвращаюсь, почему нам нужен 2020 год как горизонт. Если закон не будет принят, мы снова получим по 26 районов в каждой области с минимум 50 депутатами районных советов. Превратив эти районы в более укрупненные, все депутаты районных советов до следующих выборов зайдут в районный совет, и это будет 150 человек. Они просуществуют так до выборов, и дальше наберут снова 50 человек. Но это уже будет 50 человек, которые реально будут работать в большом районе и заниматься его проблемами », - заявил Зубко.

По его словам, у малых городов всегда есть возможность объединиться, получить статус общины и иметь не только финансовые поступления, а еще и нести ответственность. При этом Зубко признал, что ныне существует проблема присоединения анклавов вокруг большого города непосредственно к нему. "Здесь вопрос только в том, что сельский председатель имеет деньги и не хочет объединяться. А люди лишены возможности управления своей общиной. Те, кто не присоединятся, не будут иметь вообще никакой перспективы на развитие", - убежден вице-премьер.

Зубко также отметил необходимость нивелировать дублирование полномочий районной и местной власти в районах, покрытых ОТГ. "И это возможно только законодательно", - сказал чиновник.

«Сейчас мы разорваны по системе менеджмента. У нас есть председатель ОТГ, который управляет, и глава райгосадминистрации, который саботирует. Или, например, есть 17 районов, полностью покрытых ОТГ, и происходит дублирование полномочий районной и местной власти. Ответ должен дать изменение законодательства, но парламент не рассматривает эти вопросы», - заявил Зубко.

Касаясь сроков так называемой принудительной децентрализации, вице-премьер подчеркнул, что для этого нужна политическая воля и буквально полгода, чтобы поставить точки над «і»: ммея перспективные планы, утвердить границы новых общин, и с ЦИК подготовить участковые комиссии по выборам.

Теги: #зубко #децентрализация #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:08 21.06.2019
В Конгрессе США выступили против эскалации ситуации с Ираном

В Конгрессе США выступили против эскалации ситуации с Ираном

17:57 13.06.2019
Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

14:19 13.06.2019
Бахматюк считает дешевые госкредиты залогом экономического развития и борьбы с трудовой миграцией, Нефьодов не видит такой возможности

Бахматюк считает дешевые госкредиты залогом экономического развития и борьбы с трудовой миграцией, Нефьодов не видит такой возможности

11:23 10.06.2019
Запуск нового рынка э/э должен сопровождаться передачей права устанавливать тарифы ЖКХ местным властям - Зубко

Запуск нового рынка э/э должен сопровождаться передачей права устанавливать тарифы ЖКХ местным властям - Зубко

01:20 03.06.2019
Трамп настроен серьезно насчет введения пошлин на товары из Мексики

Трамп настроен серьезно насчет введения пошлин на товары из Мексики

22:51 02.06.2019
Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента

Трамп уверен, что демократы не смогут добиться его импичмента

13:59 30.05.2019
Необходимо восстановить раздел регламента Рады о порядке создания и функционирования коалиции

Необходимо восстановить раздел регламента Рады о порядке создания и функционирования коалиции

12:04 30.05.2019
Вице-премьер Зубко: Фонд энергоэффективности в 2019 обработает минимум 300 заявок

Вице-премьер Зубко: Фонд энергоэффективности в 2019 обработает минимум 300 заявок

10:42 29.05.2019
Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

Переход от оценки цены препарата к оценке его ценности сделает инновационные препараты доступнее при бюджетных закупках

23:30 28.05.2019
Евродепутаты выступают за выбор председателя ЕК по системе лидера партийного списка - председатель Европарламента

Евродепутаты выступают за выбор председателя ЕК по системе лидера партийного списка - председатель Европарламента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

"Слуга народа" назвала своих мажоритарщиков на Донбассе, шоумен Сивохо идет по "округу Колесникова"

Обвинения представителей части судейского корпуса в адрес АП связаны с их желанием сохраниться в системе – заявление

Футболист Федецкий баллотируется в Раду от "Слуги народа" по одному из округов Львова

ПОСЛЕДНЕЕ

Нынешняя власть ничего не делает для восстановления мира в Украине, заявляют в "Оппозиционной платформе - за жизнь"

Новинский пойдет на выборы по мажоритарному округу, сообщает соратник

Шуфрич требует от НАПК акты по проверке его деклараций, готов давать любые пояснения

46% посетителей судов доверяет судебной системе – исследование Центра Разумкова

​​​​​​​Директор по корпоративным отношениям "Интерпайпа" баллотируется в Раду по мажоритарке в Днепре от партии "Слуга народа"

Баканов обсудил в США подготовку визита Зеленского в Вашингтон

Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Зеленский в День скорби и почтения памяти жертв войны: Должны делать всё, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений

"Батькивщина" и Всеукраинская Платформа Донбасса договорились о совместных действиях для помощи переселенцам

В ГБР поступило обращение двух нардепов от "Оппоблока" о захвате власти Порошенко, Парубием и Гройсманом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА