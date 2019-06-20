Политика

13:47 20.06.2019

Пять партий имеют шансы пройти в Раду, с большим отрывом лидирует "Слуга народа" – опрос "Active Group"

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Пять партий имеют шансы пройти в Раду, с большим отрывом лидирует "Слуга народа" – опрос "Active Group"

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду, лидером электоральных симпатий является "Слуга народа", свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией "Active Group".

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, то партию "Слуга народа" поддержали бы 31% от всех опрошенных. Второе место – у "Оппозиционной платформы – За жизнь" (7,2%), третье и четвертое – у "Европейской солидарности" и "Батькивщины" (6,2% и 6,1% соответственно). Немного не достигает проходного 5%-го барьера, партия "Голос" (4,5%).

Среди тех, кто планирует прийти на выборы и определился со своими предпочтениями, электоральные симпатии выглядят следующим образом: "Слуга народа" - 42,3%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9,8%, "Европейская солидарность" - 8,4%, "Батькивщина" - 8,3%, "Голос" - 6,1%.

Более 4% голосов получили бы в таком случае партии "Сила и честь" (4,5%), "Оппозиционный блок" (4,3%) и "Радикальная партия Олега Ляшко" (4,1%).

Опрос проводился исследовательской компанией "Active Group" 14-17 июня на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2800 респондентов. Теоретическая погрешность выборки исследования не превышает 2%.

Теги: #партии #опрос #выборы
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