Партия "Слуга народа" подает документы в ЦИК для регистрации своих кандидатов в депутаты

Партия "Слуга народа" подает документы в Центральную избирательную комиссию Украины для регистрации 201 кандидата в народные депутаты по своему списку.

В настоящее время представители партии подают сотрудникам комиссии соответствующие документы.

"Сегодня партия "Слуга народа" подает 201 кандидата в общегосударственном избирательном округе. По одномандатным округам кандидаты будут поданы завтра (20 июля – ИФ)", - пояснил журналистами 49-й номер списка партии, юрист Александр Качура.

По его словам, по мажоритарным кандидатам сейчас идут дополнительные проверки, проверки программ этих кандидатов, что требует некоторого времени.

"У нас есть несколько этапов проверки. На сегодняшний день это проверка, в первую очередь, на добропорядочность", - подчеркнул Качура.