Политика

11:41 19.06.2019

КС может уйти от решения вопроса конституционности указа Зеленского о роспуске Рады - нардепы

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КС может уйти от решения вопроса конституционности указа Зеленского о роспуске Рады - нардепы

Судьи Конституционного суда Украины могут не принять решения относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады до 29 июня, и производство будет закрыто, допускают народные депутаты Игорь Попов (фракция "Радикальной партии") и Борислав Береза (внефракционный).

"Политические букмекеры дают равные коэффициенты на положительное или отрицательное решение Конституционного суда о досрочных выборах. Мысли 17 судей разделились, и сегодня не было 10 голосов за один из вариантов решения. А если до 29 июня патовая ситуация продлится - это производство закрывается. И этот вариант может стать Соломоновым решением, а судьи пойдут умывать руки в Днепре", - написал Попов на своей странице в соцсети Facebook.

В свою очередь Береза напомнил, что в составе КС должно быть 18 судей, но сейчас их 17, а для принятия решения необходимо 10 голосов.

"За решение по роспуску ВР голоса разложились 9 на 8. И сейчас каждая из сторон пытается перетащить судей на свою сторону. Но в итоге может так быть, что Конституционный суд не сможет принять решения до 29 июня, если за него не будет 10 голосов и тогда... судебное производство закрывается", - написал он на своей странице в Facebook.

"Оказывается такую лазейку давно оставили для судей Конституционного суда для случая, если они не хотят ссориться с властью. А мы все останемся в неопределённости, был ли конституционным указ президента или нет", - добавил нардеп.

При этом Береза отметил, что в таком случае внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся.

Теги: #нардепы #конституционный_суд #рада #выборы
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