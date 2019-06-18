Политика

17:12 18.06.2019

Имена кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" будут обнародованы в ближайшие дни

1 мин читать
Имена кандидатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" будут обнародованы в ближайшие дни

Полный перечень кандидатов в народные депутаты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам будет обнародован на сайте партии в ближайшие дни, сообщил глава политсилы Дмитрий Разумков.

"Списки мажоритарщиков появится, я думаю, завтра-послезавтра. Уже будет полный список", - сказал Разумков, отвечая на вопросы в прямом эфире во время веб-конференции в "КП в Украине" во вторник.

Кроме того, глава партии "Слуга народа" подчеркнул, что до 6 июля список партии еще будет корректироваться.

"Мы решили пойти по пути постпраймериз. То есть мы предложили обществу список партии "Слуга народа", и до 6 июля у нас с вами есть возможность, если мы где-то ошиблись, если мы где-то не до конца получили информацию, потому что собрать полное досье, глубоко проверив всех людей, тоже не всегда получается… мы ждем от журналистов и от общественности информацию по нашим кандидатам… Если кто-то не достоин быть в списке партии "Слуга народа", то мы его оттуда уберем", - объяснил Разумков.

Теги: #верховная_рада #разумков #украина #слуга_народа #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:26 18.06.2019
Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2019г по линии Пентагона в объеме $250 млн – украинское посольство

Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2019г по линии Пентагона в объеме $250 млн – украинское посольство

17:17 18.06.2019
Единый государственный квалификационный экзамен студенты-медики будут сдавать 1-3 июля

Единый государственный квалификационный экзамен студенты-медики будут сдавать 1-3 июля

17:12 18.06.2019
Боевики на Донбассе саботируют пропуск людей через линию разграничения, создавая "порывистое" движение

Боевики на Донбассе саботируют пропуск людей через линию разграничения, создавая "порывистое" движение

17:10 18.06.2019
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ

16:59 18.06.2019
Верланов ожидает старта полноценной работы ГНС к концу июня

Верланов ожидает старта полноценной работы ГНС к концу июня

16:54 18.06.2019
"Нова Пошта" планирует масштабировать пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях на всю Украину

"Нова Пошта" планирует масштабировать пилотный проект по сбору и сортировке вторсырья в 10 киевских отделениях на всю Украину

16:54 18.06.2019
"Укрзализныця" изменила порядок определения платы за пользование вагонами компании

"Укрзализныця" изменила порядок определения платы за пользование вагонами компании

16:50 18.06.2019
ЕС выделил EUR 29,5 млн на экспертную поддержку налоговой и таможенной реформы в рамках EU4PFM

ЕС выделил EUR 29,5 млн на экспертную поддержку налоговой и таможенной реформы в рамках EU4PFM

16:46 18.06.2019
Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

Рентабельность капитала украинских банков в 2019г существенно превысит 20%

16:43 18.06.2019
Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

Полиция проверяет информацию о минировании 38 объектов в Харькове и области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Конгресс США утвердил пакет помощи по безопасности Украине на 2019г по линии Пентагона в объеме $250 млн – украинское посольство

Рабочая встреча на уровне внешнеполитических советников стран "нормандской четверки" запланирована на июль

Зеленский: Не секрет, что позиции Украины и Германии относительно "Северного потока-2" являются диаметрально противоположными

Меркель уверена в сохранении санкций против России до возвращения Крыма в Украину

Зеленский: сохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "Голос" выступает за ограничение полномочий нардепов двумя каденциями кряду

Зеленский и Штайнмайер проводят встречу в Берлине

Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

Меркель отмечает, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ возможно только при определенных условиях

Климкин о временном поверенном в делах США Тейлоре: Старый друг лучше новых двух

Рабинович называет заявление команды Зеленского о продаже земли катастрофой национального масштаба

Рабочая встреча на уровне внешнеполитических советников стран "нормандской четверки" запланирована на июль

Зеленский считает, что удастся достичь договоренности с РФ по транзиту газа "без выкручивания рук" Украине

Зеленский: Не секрет, что позиции Украины и Германии относительно "Северного потока-2" являются диаметрально противоположными

Меркель приветствует возобновление "нормандского формата" в рамках Минского процесса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА