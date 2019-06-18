Зеленский призвал побывать на Донбассе и в Крыму тех, кто агитирует в Европе за снятие санкций с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал выступающих за снятие санкций с РФ посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму, чтобы увидеть последствия действий РФ, из-за которых эти санкции были введены.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который их туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге во вторник в Берлине.