Политика

15:23 17.06.2019

Правительство ФРГ готово содействовать мирному процессу в Украине не только в формате саммитов

1 мин читать
Правительство ФРГ готово содействовать мирному процессу в Украине не только в формате саммитов

Берлин подтвердил желание работать для урегулирования ситуации в Украине на разных уровнях, не только на уровне лидеров "нормандского формата", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы всегда были готовы действовать на основе минских договоренностей, для этого есть не только возможность встречи глав государств и правительств", - сказал Зайберт в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" (Interfax.ru) о том, какие условия есть с точки зрения кабмина ФРГ для созыва саммита "нормандской четверки".

Одним из таких уровней являются, например, "рабочие встречи на уровне МИД", сказал представитель правительства.

"Мы готовы к этой работе и считаем "Минск" и далее единственным пунктом, на который все могут опираться, чтобы улучшить ситуацию в восточной Украине", - указал Зайберт.

Теги: #зайберт #фрг #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 13.06.2019
Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

Новак: мы услышали конструктивный подход ЕК по имплементации новой Газовой директивы в законодательство ФРГ по "Северному потоку 2"

17:07 13.06.2019
Германия приняла к сведению угрозы Трампа по "Северному потоку 2", но не меняет свою позицию

Германия приняла к сведению угрозы Трампа по "Северному потоку 2", но не меняет свою позицию

15:28 13.06.2019
Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

14:16 13.06.2019
Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

12:48 13.06.2019
Текст декларации саммита ЕС в части Украины и РФ еще обсуждается и во многом зависит от визита Зеленского в Париж и Берлин

Текст декларации саммита ЕС в части Украины и РФ еще обсуждается и во многом зависит от визита Зеленского в Париж и Берлин

11:34 13.06.2019
Фонд KKR купит медиакомпанию Axel Springer за 6,8 млрд евро

Фонд KKR купит медиакомпанию Axel Springer за 6,8 млрд евро

01:10 13.06.2019
Трамп заявил, что Германия делает огромную ошибку, полагаясь на "Северный поток 2"

Трамп заявил, что Германия делает огромную ошибку, полагаясь на "Северный поток 2"

15:37 12.06.2019
Меркель 18 июня впервые встретится с Зеленским

Меркель 18 июня впервые встретится с Зеленским

14:18 11.06.2019
Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

14:18 11.06.2019
Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

Германский автобусный лоукостер FlixBus открывает представительство в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Геращенко призывала "всех партнеров по демократическому лагерю" к корректности

Зеленский убежден, что распустил Раду законно и по запросу общества, не намерен влиять на КС

Зеленский в Париже: Украина – это не только агросектор, шахты и металлургия, это еще и IT-индустрия

В ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией в районе Черного моря и не собираются признавать аннексию Крыма Москвой

При сосредоточении всей власти в одних руках станут возможны действия без учета интересов украинского народа - Кравчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Фракция Демпартии Молдовы вернулась в парламент как оппозиционная

Геращенко призывала "всех партнеров по демократическому лагерю" к корректности

Зеленский убежден, что распустил Раду законно и по запросу общества, не намерен влиять на КС

Зеленский в Париже: Украина – это не только агросектор, шахты и металлургия, это еще и IT-индустрия

В ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией в районе Черного моря и не собираются признавать аннексию Крыма Москвой

При сосредоточении всей власти в одних руках станут возможны действия без учета интересов украинского народа - Кравчук

Лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк готов вернуться в страну и занять место "на баррикадах"

Решение относительно возможного расширения ЕС отложат до сентября - СМИ

Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

Новые власти Молдовы продолжат реализацию соглашения об ассоциации с ЕС – премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА