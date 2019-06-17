Правительство ФРГ готово содействовать мирному процессу в Украине не только в формате саммитов

Берлин подтвердил желание работать для урегулирования ситуации в Украине на разных уровнях, не только на уровне лидеров "нормандского формата", заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы всегда были готовы действовать на основе минских договоренностей, для этого есть не только возможность встречи глав государств и правительств", - сказал Зайберт в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" (Interfax.ru) о том, какие условия есть с точки зрения кабмина ФРГ для созыва саммита "нормандской четверки".

Одним из таких уровней являются, например, "рабочие встречи на уровне МИД", сказал представитель правительства.

"Мы готовы к этой работе и считаем "Минск" и далее единственным пунктом, на который все могут опираться, чтобы улучшить ситуацию в восточной Украине", - указал Зайберт.