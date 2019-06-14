Саакашвили: готов с оружием в руках защищать Украину

Лидер политической партии "Рух новых сил", бывший президент Грузии и Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили встал на учет в военкомате в Киеве.

"Прошёл медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. А уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

13 июля стал известен список партии "Рух новых сил" на выборах в Верховную Раду, который возглавил Саакашвили.

Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении пяти последних лет.

"В моем случае есть прецеденты в украинском законодательстве, если человек отсутствует в Украине по уважительным обстоятельствам, а в моем случае это всем понятно. Президент Зеленский отменил указ предыдущего президента и признал тем самым, что это было незаконно (лишение гражданства - ИФ). Если это было незаконно, то мое отсутствие тоже было незаконным, а значит, уважительным", - сказал он на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос о необходимости проживания в Украине на протяжении пяти последних лет для баллотирования в народные депутаты Украины.

Саакашвили добавил, что если Центральная избирательная комиссия не будет регистрировать его кандидатом в депутаты, то он обжалует такие действия в суде.