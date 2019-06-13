ЦИК зарегистрировала кандидатами-самовыдвиженцами на выборах в Раду Москаля и А.Герегу

Центральная избирательная комиссия в четверг зарегистрировала 53 кандидата в народные депутаты Украины – 42 самовыдвиженца и 11 кандидатов, выдвинутых партиями.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, среди зарегистрированных самовыдвиженцев – бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль (баллотируется в одномандатном избирательном округе №106 в Луганской области), совладелец сети гипермаркетов "Эпицентр-К" и "Новая линия", народный депутат (внефракционный) Верховной Рады 8-го созыва Александр Герега (округ №192, Хмельницкая обл.).

Кроме того, зарегистрированы кандидатами-самовыдвиженцами нынешние парламентарии Виктор Развадовский (округ №67), Сергей Рудик (округ №198), Антон Яценко (округ №200) и Борислав Береза (округ №213).

ЦИК также зарегистрировала десять кандидатов от партии "Демократична сокира" и одного - от партии "Белая Церковь вместе".

Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 188 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18.