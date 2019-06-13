Политика

17:38 13.06.2019

На следующем заседании ТКГ попытаются определить пути разблокирования освобождение пленных и заложников

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На следующем заседании ТКГ попытаются определить пути разблокирования освобождение пленных и заложников

 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал обсуждение вопроса освобождения пленных и заложников на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске на заседании 19 июня.

"На следующем заседании ТКГ в Минске, 19 числа, должна быть попытка посмотреть на то, каким образом можем сделать толчок в освобождении заложников. Мы пытаемся также перетянуть туда, в том числе, дискуссию по освобождению политзаключённых, которую Россия блокирует", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком в четверг в Киеве.

Климкин отметил, что Россия продолжает препятствовать разведению сил и средств, в частности, близ Станицы Луганской.

"Тактика российской стороны очень банальна: она пытается ухудшить позиции украинской стороны, в частности, президента Зеленского перед его визитами в Берлин и Париж. Чтобы не позволить (разграничению состояться - ИФ), или обвинить в том, что разграничение происходит на фоне обстрелов", - пояснил министр.

При этом глава МИД подчеркнул, что Украина предана идее достижения эффективного и контролированного прекращения огня на Донбассе.

Теги: #ткг #россия #украина #минский_формат #климкин #военнопленные
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