Кучма и координатор системы ООН обсудили положительные шаги в разблокировании процесса освобождения удерживаемых на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма и координатор системы ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани обсудили ход выполнения Минских соглашений и роль ООН в урегулировании украинского вопроса.

"Крайне важно, чтобы голос ООН по украинскому вопросу слышали во всем мире. Надеюсь, что этот голос будет сильным. Мы хотим видеть вашу объективную позицию и оценку событий", - сказал Кучма на встрече с Лубрани, сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер на странице в Фейсбуке в четверг.

Координатор ООН, в свою очередь, отметила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за реализацией Минских соглашений и "искренне хочет, чтобы в деле выполнения Минских соглашений появилась новая динамика".

Кучма отметил первоочередность выполнения блока по безопасности - полноценное прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований и техники. Он отдельно подчеркнул, что все шаги по имплементации Минских договоренностей должны проходить только на основе взаимности.

Стороны отметили положительные сдвиги в разблокировании процесса освобождения удерживаемых лиц, что является первоочередной гуманитарной задачей ТКГ. Особое внимание уделено проблеме поиска пропавших без вести. Кроме того, Кучма сообщил об активизации работы правительства Украины в решении социально-экономических проблем Донбасса.

Он поблагодарил ООН за систематическое внимание к Украине, так как роль этой организации особенно важна в условиях нарушения системы международной безопасности.

Кучма и Лубрани договорились о продолжении контактов на постоянной основе.