Политика

17:48 12.06.2019

Данилюк обсудил с министром инвестиций Польши экономические отношения и вопросы безопасности

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Данилюк обсудил с министром инвестиций Польши экономические отношения и вопросы безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк обсудил с министром инвестиций и развития Республики Польша Ежи Квецинским активизацию двусторонних экономических отношений и вопросы безопасности.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних экономических отношений и возможности их активизации и дальнейшего развития, а также вызовы по безопасности в регионе", - сказано в сообщении пресс-службы СНБО в среду.

Теги: #снбо #польша #данилюк #украина
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