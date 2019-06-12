Данилюк обсудил с министром инвестиций Польши экономические отношения и вопросы безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк обсудил с министром инвестиций и развития Республики Польша Ежи Квецинским активизацию двусторонних экономических отношений и вопросы безопасности.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних экономических отношений и возможности их активизации и дальнейшего развития, а также вызовы по безопасности в регионе", - сказано в сообщении пресс-службы СНБО в среду.