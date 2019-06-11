КС объявил перерыв до 11:45 в рассмотрении по сути производства о конституционности указа Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины объявил перерыв дл 11:45 в рассмотрении по существу производства по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перерыв объявлен перед выступлением представителя президента Украины в Конституционном суде Федора Вениславского.

Перед этим в зале заседаний КС выступили судья-докладчик по данному делу Виктор Кривенко, а также инициаторы конституционного представления о конституционности указа президента – народные депутаты Игорь Алексеев (фракция "Народный фронт"), Андрей Тетерук (фракция "Народный фронт"), Олег Куприенко (фракция Радикальной партии).

Глава КС Наталья Шаптала предложила дать слово участникам конституционного производства. Для докладов дается до 30 минут для каждого участника.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на это заседание Кс были аккредитованы 130 журналистов, балконы в зале заседания, предназначенные для журналистов и слушателей, полностью заполнены.