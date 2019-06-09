Политика

13:07 09.06.2019

"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

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"Слуга народа" отменит депутатскую неприкосновенность и будет лишать мандата за кнопкодавство - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что партия "Слуга народа" намерена отменить депутатскую неприкосновенность и пообещал лишать мандата за кнопкодавство.

"Люди, которые сегодня собрались, нас не подведут. Они не идут в парламент ради неприкосновенности, потому что мы ее отменим. Они не идут отбывать номер, потому что за кнопкодавство мы будем лишать мандата. Они не идут ради обогащения, потому что за это мы будем сажать", - сказал он на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье в Киеве.

Теги: #зеленский #рада #слуга_народа #выборы
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