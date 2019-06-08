Саакашвили заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине

Партия "Рух новых сил" будет самостоятельно принимать участие во внеочередных парламентских выборах, заявил лидер партии, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук.

"Надо идти на выборы самостоятельно, потому что мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией", - пояснил он.

По словам Саакашвили, нельзя идти на компромиссы, нужно хорошо организоваться и "идти вперед".

"Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтобы генерировать реально большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед. (...) Мы собираемся сейчас в офисе и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся", - обратился политик к пользователям соцсети.

Саакашвили отдельно заметил, что им нужны волонтеры, люди, которые будут помогать.

Он также заверил, что приехал в Украину не для того, чтобы "в политические игры играть" или "за должностями гоняться".

Ранее Саакашвили сообщил, что его партия "Рух новых сил" не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что партию зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал политические силы предложить места в списках своим однопартийцам.

Мэр Киева, лидер партии "Удар" Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической силы. Саакашвили отказался от данного предложения.

"Было много тысяч комментариев на мое видео и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - сказал он в прямой трансляции на своей странице в Фейсбуке 7 июня.