Политика

20:49 07.06.2019

Заступник глави МОЗ Стефанишина, яка подала у відставку, приєдналася до партії "Голос"

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Заступник глави МОЗ Стефанишина, яка подала у відставку, приєдналася до партії "Голос"

Заступник міністра охорони здоров'я України Ольга Стефанишина, котра подала у відставку, приєдналася до команди партії "Голос".

"Ольга Стефанишина - реформатор медичних закупівель - тепер разом із "Голосом", - повідомляється на сторінці партії "Голос" у соцмережі Facebook у п'ятницю ввечері.

У повідомленні наголошується, що понад 15 років Стефанишина займається питаннями забезпечення рівного доступу українців до якісних медпослуг і ліків.

"Спочатку в громадському секторі, згодом у реформаторській команді Міністерства охорони здоров'я України, а вже незабаром - у парламенті!" - пише прес-служба партії.

Раніше у п'ятницю стало відомо, що заступник міністра охорони здоров'я Стефанишина подала заяву про звільнення з посади.

Вона працювала в Міністерстві охорони здоров'я на позиції заступника міністра з питань європейської інтеграції з січня 2018 року. Координувала такі напрями роботи, як виконання євроінтеграційних зобов'язань України у сфері охорони здоров'я, державні закупівлі ліків і медвиробів, вакцинація і громадське здоров'я.

 

Теги: #стефанишина #голос
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