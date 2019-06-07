Политика

12:58 07.06.2019

Лейбористы сделают все возможное для избежания Brexit без соглашения

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Лейбористы сделают все возможное для избежания Brexit без соглашения

Лейбористы готовы бороться против выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки с Брюсселем, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Мы остановим шаги, предпринимаемые в этой стране для осуществления Brexit без соглашения", - сказал Корбин журналистам в пятницу.

"Мы готовы к всеобщим выборам, когда бы они ни прошли", - добавил он.

При этом Корбин подчеркнул, что Лейбористскую партию поддерживают по всей Великобритании.

Тереза Мэй в пятницу официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Претенденты на пост лидера консерваторов и соответственно премьер-министра Великобритании представят свои кандидатуры 10 июня. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теги: #великобритания #ес #лейбористы #корбин #brexit
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