Политика

17:18 06.06.2019

"Дорожная карта" Украины по Минским переговорам пока не будет публичной, ее согласуют с партнерами по нормандскому формату – пресс-секретарь президента

1 мин читать
"Дорожная карта" Украины по Минским переговорам пока не будет публичной, ее согласуют с партнерами по нормандскому формату – пресс-секретарь президента

"Дорожная карта" президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной минимум до 19 июня, ее согласуют с партнерами по Нормандскому формату, сообщила пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель.

"Относительно вопроса "дорожной карты" от президента относительно Минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной", - сказала Мендель на пресс-конференции в администрации президента Украины в четверг.

По ее словам, необнародование сейчас этой "дорожной карты" – это вопрос безопасности.

"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", - добавила Мендель

По ее словам, "дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

Теги: #мендель #ткг #минские_соглашения #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:51 06.06.2019
Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов

Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов

16:25 06.06.2019
Садовый выступает за привлечение США, Британии, Польши и стран Балтии к мирным переговорам

Садовый выступает за привлечение США, Британии, Польши и стран Балтии к мирным переговорам

15:33 06.06.2019
Порошенко расценивает как попытку капитуляции вчерашние заявления в Минске и ждет от политсил их позиции

Порошенко расценивает как попытку капитуляции вчерашние заявления в Минске и ждет от политсил их позиции

14:56 06.06.2019
Прекращение огня в ответ на атаки врага возможно только после введения миротворцев ООН на Донбасс - Порошенко

Прекращение огня в ответ на атаки врага возможно только после введения миротворцев ООН на Донбасс - Порошенко

13:22 06.06.2019
Порошенко ждет от Зеленского конкретику по "дорожной карте", по которой будет возобновлен контроль Украины над границей с РФ

Порошенко ждет от Зеленского конкретику по "дорожной карте", по которой будет возобновлен контроль Украины над границей с РФ

11:49 06.06.2019
Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

Зеленский может дезавуировать заявления Кучмы о торговле с ОРДЛО и запрете открывать ответный огонь, считает Гопко

11:35 06.06.2019
Кириленко считает "позорной и беспомощной" новую стратегию по Донбассу

Кириленко считает "позорной и беспомощной" новую стратегию по Донбассу

11:02 06.06.2019
Парубий: Запрет на Донбассе стрелять в ответ - это шаг к капитуляции, который мы не позволим

Парубий: Запрет на Донбассе стрелять в ответ - это шаг к капитуляции, который мы не позволим

22:59 05.06.2019
Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

Порошенко требует от Зеленского объяснить, на каком основании украинская делегация в ТКГ инициировала отмену экономического ограничения с ОРДЛО

19:22 05.06.2019
Украинская сторона на заседании ТКГ представила новые предложения по урегулированию ситуации на Донбассе

Украинская сторона на заседании ТКГ представила новые предложения по урегулированию ситуации на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов

На съезде "Оппозиционной платформы – За жизнь" назвали первую десятку списка для участия в выборах в Раду

Порошенко расценивает как попытку капитуляции вчерашние заявления в Минске и ждет от политсил их позиции

Прекращение огня в ответ на атаки врага возможно только после введения миротворцев ООН на Донбасс - Порошенко

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" анонсировали проведение съезда на 6 июня

ПОСЛЕДНЕЕ

На съезде "Оппозиционной платформы – За жизнь" назвали первую десятку списка для участия в выборах в Раду

Порошенко опасается создания оснований для вторжения РФ в Украину

Порошенко советует провести саммит Украина-ЕС в Харькове, Днепре или Одессе

Порошенко сожалеет, что в четверг не состоялась встреча в нормандском формате

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" анонсировали проведение съезда на 6 июня

В "Батькивщине" предлагают расследовать присвоение трем нардепам дипломатического ранга

Климкин продолжит работу на посту главы МИД в переходный период и будет формировать команду для политической деятельности

Стефанчук не видит кризиса в отношениях президента и Рады

Нардеп Рыбчинский вышел из группы "Воля народа" и вступил во фракцию "Батькивщина"

Рада отказала Зеленскому в увольнении главы СБУ Грицака

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА