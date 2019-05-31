Политика

12:59 31.05.2019

В Швеции и Польше отмечают важность предстоящего первого зарубежного визита Зеленского

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В Швеции и Польше отмечают важность предстоящего первого зарубежного визита Зеленского

Международные партнеры Украины ценят, что первый визит президента Украины Владимира Зеленского будет совершен в Брюссель, и подчеркивают важность продолжения реформ в стране.

"Мы здесь для того, чтобы больше узнать, что новый лидер намерен делать, контакты какого рода мы можем установить между ЕС и Украиной. Я думаю, что пока не очень много известно о приоритетах… Мы действительно ценим, что первый визит президента будет в Брюссель, чтобы наладить контакты с ЕС", - сказала министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем на встрече с украинскими студентами в Киеве в пятницу.

Она отметила, что этот визит рассматривают как возможность установить контакты и предложить дальнейшую поддержку Украине в процессе реформ.

"Мы хотим также спросить о том, каково видение дальнейшего продолжения реформ, в частности, системы правосудия, борьбы с коррупцией. Мы намерены показать, что население ощутит преимущества, к которым приведут реформы… Думаю, мы также спросим о процессах на Донбассе", - проинформировала министр.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подчеркнул важность продолжения реформ в Украине, в частности, имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Это очень важный момент, все в ваших руках, я говорю об украинском обществе, организоваться и продемонстрировать Западу, что вы у вас есть право думать о том, чтобы присоединиться к ЕС, трансатлантической коалиции, Западу. Возможно, не прямо сейчас, но, возможно, в течение нескольких лет", - отметил дипломат.

Чапутович также выразил мнение, что визит президента в институции ЕС и НАТО демонстрирует неизменность проевропейского курса Украины.

Как известно, Зеленский 4-5 июня посетит с рабочим визитом Брюссель.

Теги: #швеция #зеленский #польша #визит
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