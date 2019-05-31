Вице-премьеры Розенко и Кириленко против отмены закона о языке

Вице-премьеры Украины Павел Розенко и Вячеслав Кириленко считают неприемлемой возможную отмену закона об украинском языке, о чем говорил совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир.

"Для "новых русских" новой власти в Украине. В свое время, один "фунт" (на фото, речь идет о депутате от Партии регионов Вадиме Колесниченко – ИФ) для одного президента (Виктора Януковича - ИФ) уже отменял закон об украинском языке и писал новый", - написал Розенко в микроблоге в Твиттере в пятницу.

Он отметил, что судьба причастных к языковому закону, принятому во времена Януковича, известна: "отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет".

"Можем повторить", - завершил свой твит Розенко.

"Соавтор избирательной программы президента Б.Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике", - написал в свою очередь Кириленко в микроблоге в Твиттере.

Он отметил, что если это так, то это "реализация путинской программы борьбы со всем украинским. И путь Януковича".

Ранее в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа" Шефир выразил мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О функционировании украинского языка как государственного", который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. 15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал его.