Политика

09:32 31.05.2019

И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

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И.Геращенко о стенограмме консультаций 21 мая: ни БПП, ни "Народный фронт" не соглашались на закрытые списки

Первый вице-председатель Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркивает, что в обнародованной на сайте главы государства стенограмме встречи президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая зафиксировано отрицательное отношение фракций Блок Петра Порошенко (БПП) и "Народного фронта" (НФ) к проведению выборов по "закрытым спискам".

"Ключевое: Со стенограммы четко видно, что Парубий, я, руководители БПП, НФ и РПЛ (Радикальная партия Олега Ляшко – ИФ) заявили о неконституционности роспуска. И ни БПП, ни НФ не соглашались на закрытые списки", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Она также отметила то, что в стенограмме некоторые лидеры фракций не идентифицированы - обозначены как "выступающий".

"Большинство присутствующих в зале – а это лидеры фракций, приглашенные и допущенные на четвертый, президентский, этаж по списку названы как "Выступающий". То есть, на консультациях их так и не идентифицировали, кто есть кто", - написала И.Геращенко.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского 30 мая вечером была обнародована стенограмма встречи президента с руководством Верховной Рады и парламентских фракций 21 мая 2019 года.

21 мая прошли обязательные перед роспуском парламента консультации главы государства с руководством Верховной Рады и фракций. В этот же день вечером был обнародован указ президента о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении выборов на 21 июля.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий потребовал обнародовать стенограмму и видеозапись консультаций. Спикер также заявил, что представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил неточность в своем комментарии, размещенном на сайте главы Украинского государства о встрече президента с руководителями фракций.

"На сайте президента был размещен ваш комментарий относительно консультаций президента с главами фракций. Я процитирую: "Участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон (о выборах – ИФ), которые отменят мажоритарную систему и уменьшат проходной барьер. К сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент", - сказал Парубий.

Спикер добавил: "Заявляю, что никакого компромисса, а тем более консенсуса не было достигнуто относительно закрытых списков…. Прошу в дальнейшем не дискредитировать наивысший законодательный орган Украины и глав фракций", - подчеркнул он.

Теги: #геращенко #стенограмма #рада #выборы
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