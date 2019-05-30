Политика

20:16 30.05.2019

Переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжаться в ближайшее время – декларация глав МИД ФРГ и Франции

1 мин читать
Переговоры по организации встречи "нормандской четверки" продолжаться в ближайшее время – декларация глав МИД ФРГ и Франции

Стороны переговоров в нормандском формате намерены в ближайшее время продолжить дискуссии по организации саммита на уровне лидеров государств, говорится в тексте совместной декларации министров иностранных дел Франции и Германии.

"В ближайшее время продолжатся дискуссии со сторонами с целью достижения условий для проведения саммита глав государств и правительств в нормандском формате", - говорится в декларации, обнародованной в четверг на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Также в тексте подчеркивается, что Германия и Франция поддерживают стороны в восстановлении конструктивных переговоров.

Теги: #четверка #франция #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 30.05.2019
Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

Зеленский готов посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран – встреча с главами МИД

20:28 30.05.2019
Франция и ФРГ продолжат требовать освобождения украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива

Франция и ФРГ продолжат требовать освобождения украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива

19:34 30.05.2019
Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

18:38 30.05.2019
Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

Зеленский на встрече с главами МИД Германии и Франции обсудит Минские соглашения и экономические отношения между странами

17:41 30.05.2019
Климкин обсудит вопрос задержания крымскотатарских активисток с коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции

Климкин обсудит вопрос задержания крымскотатарских активисток с коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции

15:15 30.05.2019
Визит глав МИД Франции и ФРГ в Украину после избрания Зеленского призван продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины - Маас

Визит глав МИД Франции и ФРГ в Украину после избрания Зеленского призван продемонстрировать неослабевающую поддержку Украины - Маас

16:29 29.05.2019
Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ на этой неделе посетят Украину, встретятся с Зеленским – Климкин

Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ на этой неделе посетят Украину, встретятся с Зеленским – Климкин

14:56 29.05.2019
Парижский Лувр открыли для посетителей после забастовки сотрудников

Парижский Лувр открыли для посетителей после забастовки сотрудников

20:35 28.05.2019
Дипломаты России и Германии подтверждают безальтернативность минских соглашений по Донбассу

Дипломаты России и Германии подтверждают безальтернативность минских соглашений по Донбассу

19:10 28.05.2019
GE планирует сократить более тысячи рабочих мест во Франции

GE планирует сократить более тысячи рабочих мест во Франции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Франция и ФРГ продолжат требовать освобождения украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива

Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ после встречи с Зеленским: Мы думаем над тем, как "оживить" Минский процесс и достичь мира на Донбассе

Зеленский после встречи с главами МИД Германии и Франции: они поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение войны

ПОСЛЕДНЕЕ

Замглавы АП: есть "креативные" идеи по оживлению Минского процесса, в ближайшие дни будет обновлена работа ТКГ

Замглавы АП Пристайко: у нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным

Главы МИД Польши и Швеции в Киеве проводят встречу с Климкиным

Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ после встречи с Зеленским: Мы думаем над тем, как "оживить" Минский процесс и достичь мира на Донбассе

В МИД Украины призвали не использовать термин "миротворцы" ООН, искажающий сущность миссии

Апакана на посту главы СММ ОБСЕ в Украине сменит турецкий дипломат Чевик

Зеленский: В Украине две войны – с Россией и коррупцией

"Самопомич" поддержит увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о ВСК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА