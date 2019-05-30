Глава МИД ФРГ считает, что мира на Донбассе можно достичь в рамках "нормандского формата"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что мир на востоке Украины может быть установлен в рамках "нормандского формата".

"Мы пришли к согласию, что в "нормандском формате" в рамках переговоров между Францией, Германией, Россией и Украиной мы будем пытаться выполнить Минские договоренности для того, чтобы был все-таки установлен мир на востоке Украины. Я думаю, что в рамках этого формата мы можем достичь этого", - сказал глава МИД ФРГ на брифинге возле Дома с химерами в четверг в Киеве, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Маас отметил, что Зеленский назвал достижение мира на востоке Украины своим приоритетом, и "мы его в этом поддерживаем".