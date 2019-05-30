Политика

13:58 30.05.2019

Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

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Зеленский внес в Раду представления на увольнение глав МИД, Минобороны и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

"Глава государства обратился в парламент об освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности министра обороны Украины. Третье представление касается освобождения Василия Грицака от должности главы Службы безопасности Украины", - сообщает пресс-служба президента Украины в четверг.

В представлениях отмечается, что президент действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в администрации президента Украины сообщили, что готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины.

Согласно информации, обнародованной на сайте парламента в четверг днем, все три проекта постановления уже поступили в Верховную Раду и переданы на рассмотрение руководства парламента.

Так, проект постановления об увольнении Полторака с должности министра обороны зарегистрирован под номером 10344, Проект постановления об увольнении Грицака с должности главы СБУ зарегистрирован под номером 10345, а проект постановления об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел зарегистрирован под номером 10346.

 

Теги: #верховная_рада #зеленский #минобороны #украина #сбу #кадры #мид
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