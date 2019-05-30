Политика

11:24 30.05.2019

Съезд "Европейской солидарности" пройдет в пятницу в Мыстецьком арсенале

1 мин читать
Съезд "Европейской солидарности" пройдет в пятницу в Мыстецьком арсенале

В пятницу, 31 мая, в Мыстецьком арсенале в центре Киева состоится съезд политической партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

" 31 мая состоится съезд партии "Европейская солидарность". Начало в 13.00. Адрес: г.Киев, ул.Лаврская 10-12, Мыстецький арсенал", - сообщили в пресс-службе политсилы в четверг.

Как сообщалось, 24 мая учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия – отныне политсила называется "Европейская солидарность". В тот же день стало известно, что съезд переименованной партии состоится 31 мая.

Вместе с тем, 29 мая замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что предвыборный съезд "Европейской солидарности" запланирован на 6 июня.

Теги: #европейская_солидарность #бпп #украина #съезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:23 30.05.2019
Несколько краж церковного имущества произошло на Киевщине за сутки

Несколько краж церковного имущества произошло на Киевщине за сутки

12:21 30.05.2019
Организатора аукционов по заключению двусторонних договоров на рынке э/э следует выбирать на конкурсе

Организатора аукционов по заключению двусторонних договоров на рынке э/э следует выбирать на конкурсе

12:16 30.05.2019
Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"

Добыча нефти на Монастырецком месторождении выросла более чем вдвое благодаря новой скважине "Блаж-10"

12:14 30.05.2019
Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

Фракция "Народный фронт" не поддержит отставку премьера Гройсмана

12:09 30.05.2019
Полиция расследует штурм Львовского горсовета как групповое хулиганство

Полиция расследует штурм Львовского горсовета как групповое хулиганство

12:09 30.05.2019
Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

Рада обратилась к ООН, парламентским ассамблеям и национальным парламентам с призывом осудить нарушение прав коренных народов в РФ

12:00 30.05.2019
Застройщик столичного ЖК "Чайка" заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании

Застройщик столичного ЖК "Чайка" заявляет о повторной попытке рейдерского захвата и незаконной перерегистрации компании

11:58 30.05.2019
Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

Курс гривни на межбанке на открытии торгов в четверг снизился до 26,835 грн/$1

11:43 30.05.2019
Патрульные задержали мужчину, пытавшегося обокрасть храм в Киеве

Патрульные задержали мужчину, пытавшегося обокрасть храм в Киеве

11:34 30.05.2019
Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по теле- радиовещанию

Рада назначила Максима Оноприенко членом Нацсовета по теле- радиовещанию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

Саакашвили не будет баллотироваться в Раду

"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

Саакашвили вернулся в Украину

Главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ на этой неделе посетят Украину, встретятся с Зеленским – Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Домбровский просит Парубия включить в повестку дня Рады законопроект о переносе запуска рынка э/э на 3 месяца

Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с с антикоррупционными органами иностранных государств

Кононенко заявил, что покидает партийные должности и уступает свое место в партийном списке новым политикам

В Кнессете проголосовали за самороспуск и новые выборы в сентябре

Фракция "БПП" проголосует против отставки Гройсмана

Кнессет ратифицировал самороспуск и новые выборы в сентябре

ЦИК отказала нардепу от БПП Сольвару в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем

Саакашвили хочет помогать создавать в Украине "площадки новых идей"

"Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список

Печать бюллетеней не требует проведения тендера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА