Съезд "Европейской солидарности" пройдет в пятницу в Мыстецьком арсенале

В пятницу, 31 мая, в Мыстецьком арсенале в центре Киева состоится съезд политической партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность").

" 31 мая состоится съезд партии "Европейская солидарность". Начало в 13.00. Адрес: г.Киев, ул.Лаврская 10-12, Мыстецький арсенал", - сообщили в пресс-службе политсилы в четверг.

Как сообщалось, 24 мая учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия – отныне политсила называется "Европейская солидарность". В тот же день стало известно, что съезд переименованной партии состоится 31 мая.

Вместе с тем, 29 мая замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что предвыборный съезд "Европейской солидарности" запланирован на 6 июня.