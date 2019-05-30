Кононенко заявил, что покидает партийные должности и уступает свое место в партийном списке новым политикам

Первый замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Игорь Кононенко заявил, что покидает все должности, которые он занимает в партии, а также не намерен баллотироваться в парламент по партийному списку.

"Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне. Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому покидаю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине", - написал Кононенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Он подчеркнул, что был и остается сторонником европейского и евроатлантического вектора развития Украины, поэтому будет делать все от него зависящее, чтобы защитить выбор украинского народа.

"Полностью разделяю стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций… Уверен, что будущее Украины в ЕС и НАТО. Верю, что мы вместе пройдем этот путь к общей цели", - написал политик.

При этом уже в четверг утром в кулуарах парламента Кононенко в комментарии журналистам отметил, что еще не принял для себя решение, будет ли он выдвигаться кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу.

"Что касается моего личного выбора, я его еще не принял, поскольку я в последнее время много работал в Киевской области, много общался с гражданами, было много проектов, поэтому я буду советоваться с активом ... с жителями Киевской области. Когда приму соответствующее решение, я вам об этом сообщу", - сказал депутат.

Вместе с тем Кононенко подтвердил свое реш5ение покинуть руководящие должности в партии. "Я принял решение и написал заявление. Я специально его написал накануне съезда, чтобы съезд мог принять соответствующее решение, что я иду с руководящих должностей партии. Это означает, что я прекращаю свои обязанности руководителя областной партийной организации и прекращаю свои обязанности члена президиума партии. И прошу съезд завтра принять соответствующее решение", - сказал парламентарий.

Он также отметил, что в заявлении написал о том, что не претендует на место в списке обновленной "Европейской солидарности".

Игорь Кононенко на парламентских выборах 2014 года был избран по общегосударственному многомандатному округу от партии "Блок Петра Порошенко". В партии "Блок Петра Порошенко "Содиларность" занимает должность члена Центрального совета политсилы.