Политика

20:15 29.05.2019

"Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список

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"Самопомич" отобрала две трети людей в свой парламентский список

Объединение "Самопомич" в среду на форуме "Открытые списки – финал" в Киеве определило две трети кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду и их места в списке.

"Итак, победителями голосования по макрорегионам, которые войдут в первую пятерку рабочего списка лидеров партии в регионах, стали: - Виталий Фидрин, Тернопольская область, регион Запад; - Вячеслав Кущинский, Полтавская область, регион Восток; - Андрей Дмитриев, Херсонская область, регион Юг; - Руслан Фома, Волынская область; - Ольга Бабий, Киевская область", - сообщает пресс-служба "Самонпомочи" в среду вечером.

В информации отмечается, что по итогам голосования в областных центрах и решению политсовета, рабочий список действующих народных депутатов фракции "Самопомич" в Верховной Раде сформирован следующим образом: "Олег Березюк, Оксана Сыроид, Олег Лаврик, Роман Семенуха, Татьяна Острикова, Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ирина Сысоенко, Анна Романова, Игорь Диденко, Павел Костенко, Сергей Кираль".

В политсиле напомнили, что общий избирательный список "Объединения "Самопомич" будет формироваться из трех рабочих списков. Первый - список действующих народных депутатов, второй - лидеры партии в регионах, третий - лидеры общественных мнений и экспертной среды.

"Единый избирательный список партии будет формироваться путем поочередного включения в него по одному человеку из каждого рабочего списка. Поэтому, каждые три порядковых номера единого избирательного списка партии будут включать представителя каждого рабочего списка с учетом принципа гендерного равенства", - говорится в сообщении.

Общий избирательный список партия выставит на публичное обсуждение и передаст для проверки антикоррупционным общественным организациям. "80% списка - это будут новые лица для украинского парламента", - обещают в партии.

Теги: #самопомич #списки #выборы
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