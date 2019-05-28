Дипломаты России и Германии подтверждают безальтернативность минских соглашений по Донбассу

Высокопоставленные представители МИД России и Германии подтвердили безальтернативность минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, высказались за сохранение ядерной сделки по Ирану, а также констатировали стремление к полному восстановлению прав России в ПАСЕ.

Как сообщил МИД РФ, эти темы были обсуждены в ходе консультаций во вторник первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова и статс-секретаря МИД Германии Андреаса Михаэлиса.

В сообщении отмечается, что в ходе консультаций также "констатировано взаимное стремление к полноформатному восстановлению прав России в ПАСЕ".

"Затронуты также другие вопросы актуальной международной повестки с прицелом на нахождение совпадающих моментов в позициях для взаимодействия двух стран", - говорится в сообщении.