Зеленский предоставил гражданство Украины нескольким иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым принял в гражданство Украины ряд иностранцев.

В указе №329/2019 от 28 мая отмечается, что согласно п. 26 ст. 106 Конституции Украины и ст. 9, 22 закона "О гражданстве Украины" надлежит принять в гражданство Украины как лиц, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны: Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Ирана (проживает в Киеве); Костикова Александра Сергеевича, 1997 г.р., уроженца Российской Федерации (проживает в Донецкой области); Самед-Заде Эммина Иззата оглы, 1990 г.р., уроженца Азербайджана (проживает в Киеве); Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича, 1974 г.р., уроженца Киргизии (проживает в Киеве).

Кроме того, согласно указу, принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 г.р., уроженца Сирии (проживает в Одессе).