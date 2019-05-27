Политика

11:51 27.05.2019

Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

1 мин читать
Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после того, как будет рассмотрен вопрос о временных следственных комиссиях (ВСК).

"Следующая из наших глобальных задач…рассмотреть закон об импичменте и во время избирательной кампании об этом неоднократно подчеркивал в то время еще кандидат в президенты Владимир Зеленский", - сказал Парубий на заседании согласительного совета в понедельник.

Он отметил, что было некорректным рассмотрение этого закона между первым и вторым туром президентских выборов.

"Мы дождались второго тура, мы дождались, в конце концов, инаугурации, но парламент не может ждать бесконечно, мы должны принимать решения, и поэтому я уверен, что мы должны в ближайшее время рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях…(для процедуры импичмента необходимо расследование ВСК – ИФ) ", - добавил он.

Теги: #парубий #рада #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:05 27.05.2019
Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

11:48 27.05.2019
Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

11:36 27.05.2019
Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

09:56 27.05.2019
Зеленский призывает нардепов не использовать трибуну Рады для пиара и начать голосовать за "реформаторские законопроекты"

Зеленский призывает нардепов не использовать трибуну Рады для пиара и начать голосовать за "реформаторские законопроекты"

20:18 26.05.2019
Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно, и это окончательное решение

Гройсман заверяет, что на парламентские выборы идёт самостоятельно, и это окончательное решение

19:39 26.05.2019
Гройсман попросит парламент принять его отставку

Гройсман попросит парламент принять его отставку

17:29 24.05.2019
Нардепы зарегистрировали в Раде законопроект о переносе рынка э/э на 9 месяцев

Нардепы зарегистрировали в Раде законопроект о переносе рынка э/э на 9 месяцев

15:35 24.05.2019
Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

15:08 24.05.2019
В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов

В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов

12:59 24.05.2019
Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Парубий

"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

Парубий вновь требует обнародовать стенограмму консультаций глав фракций Рады с президентом Зеленским от 22 мая

Парубий поручил профильному комитету подготовить ко второму чтению проект Избирательного кодекса

В отношениях с Европой для Украины не будет ветра в спину – евродепутат Галер

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава партии "Слуга народа" считает дефолт маловероятным путем для Украины

Вынесение на референдум вопросов национальной безопасности может привести к серьезным потерям для Украины - Климпуш-Цинцадзе

Популисты улучшили результат на выборах в ЕП - уточненные данные

"Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Раде - глава штаба

В отношениях с Европой для Украины не будет ветра в спину – евродепутат Галер

Советник Зеленского Разумков возглавил партию "Слуга народа"

Гройсман: Выборы в Европарламент дают возможность ЕС продолжить поддержку Украины

Мэр Львова Садовый заявляет, что представители БПП и "Свободы" инициируют его отставку

Помощник Зеленского в понедельник побывает на Закарпатье для контроля выполнения указа президента по ликвидации последствий паводков

Багдад предложил посредничество между США и Ираном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА