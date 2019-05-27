Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после законопроекта о ВСК

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий надеется на рассмотрение законопроекта об импичменте после того, как будет рассмотрен вопрос о временных следственных комиссиях (ВСК).

"Следующая из наших глобальных задач…рассмотреть закон об импичменте и во время избирательной кампании об этом неоднократно подчеркивал в то время еще кандидат в президенты Владимир Зеленский", - сказал Парубий на заседании согласительного совета в понедельник.

Он отметил, что было некорректным рассмотрение этого закона между первым и вторым туром президентских выборов.

"Мы дождались второго тура, мы дождались, в конце концов, инаугурации, но парламент не может ждать бесконечно, мы должны принимать решения, и поэтому я уверен, что мы должны в ближайшее время рассмотреть законопроект о временных следственных комиссиях…(для процедуры импичмента необходимо расследование ВСК – ИФ) ", - добавил он.