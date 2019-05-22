Порошенко призывает команду Зеленского развеять "слухи" о референдуме относительно мирных соглашений с РФ

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым проведение референдума о "мирных соглашениях" с агрессором – Россией".

"Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых "мирных соглашений с Россией" должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никак не "мирное соглашение", - написал Порошенко в Твиттере в среду.

Он посоветовал команде нового президента Владимира Зеленского "развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, напрямую угрожающим целостности и суверенитету нашего государства".

Порошенко высказал уверенность, что необходимо сохранять наработанные за 5 лет позиции: "Украина - прежде всего, Россия – агрессор".