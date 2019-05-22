Политика

19:30 22.05.2019

Порошенко призывает команду Зеленского развеять "слухи" о референдуме относительно мирных соглашений с РФ

1 мин читать
Порошенко призывает команду Зеленского развеять "слухи" о референдуме относительно мирных соглашений с РФ

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым проведение референдума о "мирных соглашениях" с агрессором – Россией".

"Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых "мирных соглашений с Россией" должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никак не "мирное соглашение", - написал Порошенко в Твиттере в среду.

Он посоветовал команде нового президента Владимира Зеленского "развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, напрямую угрожающим целостности и суверенитету нашего государства".

Порошенко высказал уверенность, что необходимо сохранять наработанные за 5 лет позиции: "Украина - прежде всего, Россия – агрессор".

Теги: #референдум #порошенко #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:51 22.05.2019
Репутация нового начальника Генштаба ВСУ Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

Репутация нового начальника Генштаба ВСУ Хомчака вселяет надежду на уход Украины от советского типа строительства армии – директор ЦИАКР

19:48 22.05.2019
Порошенко призывает демократические силы обсудить формат участия в выборах в Раду

Порошенко призывает демократические силы обсудить формат участия в выборах в Раду

19:06 22.05.2019
Порошенко заявил о "политических преследованиях", назвал их признаком начала избирательной кампании

Порошенко заявил о "политических преследованиях", назвал их признаком начала избирательной кампании

19:01 22.05.2019
Порошенко заявил о "политических преследованиях", назвал их признаком начала избирательной кампании

Порошенко заявил о "политических преследованиях", назвал их признаком начала избирательной кампании

17:19 22.05.2019
САП внесла в ЕРДР сведения о завладении госимуществом группой высокопоставленных лиц, среди которых заявитель указал Порошенко

САП внесла в ЕРДР сведения о завладении госимуществом группой высокопоставленных лиц, среди которых заявитель указал Порошенко

03:54 22.05.2019
Климкин: Чем быстрее состоится перезапуск Администрации президента – тем лучше

Климкин: Чем быстрее состоится перезапуск Администрации президента – тем лучше

00:20 22.05.2019
Порошенко встретился с лидерами украинской диаспоры

Порошенко встретился с лидерами украинской диаспоры

11:40 21.05.2019
В ГБР поступило заявление от Портнова относительно Порошенко

В ГБР поступило заявление от Портнова относительно Порошенко

10:15 21.05.2019
В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

21:01 20.05.2019
Рада может согласиться на отставку правительства, но может и не проголосовать за это - политолог

Рада может согласиться на отставку правительства, но может и не проголосовать за это - политолог

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

Министр Кабинета министров дезавуировал свои слова о прекращении миссии МВФ

МВФ прекратил миссию в Украине

Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко назвал провал голосования за изменение избирательной системы попыткой политиков "ухватиться за власть"

В основе идеологии "Слуги народа" лежит либертарианство – Стефанчук

Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

Съезд БПП "Солидарность" состоится 31 мая - источник

Курс Украины на НАТО записан в Конституции и поддерживается большинством населения Украины – замглавы АП Пристайко

Должность главы АП подпадает под нормы закона о люстрации – замглавы Минюста

Лещенко сообщил, что пойдет в четверг в Генпрокуратуру и передаст документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Министр Кабинета министров дезавуировал свои слова о прекращении миссии МВФ

МВФ прекратил миссию в Украине

Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА