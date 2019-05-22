Курс Украины на НАТО записан в Конституции и поддерживается большинством населения Украины – замглавы АП Пристайко

Курс Украины на сближение с НАТО закреплен в Конституции Украины и поддерживается, по меньшей мере, большинством населения страны, отмечает постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, который в среду был назначен постоянным представителем Украины в НАТО.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции и разделяется, по меньшей мере, половиной населения Украины. И большинством нашего парламента. Я думаю, это всем понятно", - сказал он журналистам в среду возле здания АП.

Пристайко подчеркнул, что ЕС и НАТО - это "те партнёры, без которых Украина не выживет".