Политика

21:14 21.05.2019

Вести переговоры в ТКГ должны договороспособные и авторитетные как в Украине, так и в РФ личности, считает глава АПУ Зеленского

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Вести переговоры в ТКГ должны договороспособные и авторитетные как в Украине, так и в РФ личности, считает глава АПУ Зеленского

Глава администрации украинского президента Андрей Богдан считает, что переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе  должны вести договороспособные и уважаемые как в Украине, так и в России личности.

"Что касается переговорной группы в Минске, то нам кажется, что главной задачей является найти тех личностей, которые могут быть с нашей и с российской стороны договороспособными. Цель достижения мира и завершения войны является одинаково хорошей для обеих сторон. Нужно найти такие персоналии, и мы ждем какие-то сигналы со стороны России, какие это личности, чтобы это был не только наш выбор, а была "взаимная группа", которая бы контактировала, сотрудничала и понимала друг друга", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Богдан отметил, что команда президента Украины Владимира Зеленского сейчас обращает внимание на уважаемых личностей в истории независимой Украины, у которых есть отношения в России и которых там уважают. "И, наверное, их точка зрения как членов Контактной группы была бы там услышана, и, возможно, своим авторитетом они могли бы принести пользу", - считает он.

Теги: #ап #глава #минск
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