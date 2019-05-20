Зеленский видит новые перспективы у стратегического партнерства Украины и Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте, которая прибыла на инаугурацию 20 мая, отметил ее вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы.

Как сообщается на официальном сайте главы государства в понедельник, Зеленский отметил, что Грибаускайте является настоящим и надежным другом Украины, отметил ее личные усилия по поддержке Украины в защите суверенитета и практическую помощь в реализации реформ и восстановлении Донбасса.

Кроме этого, президент подчеркнул важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО и в укреплении обороноспособности нашего государства. Особую благодарность Зеленский выразил за лечение украинских военных, получивших ранения на востоке страны, и возможность их реабилитации в медицинских учреждениях Литвы.