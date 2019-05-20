Гриценко о досрочных выборах в Раду: Мы к ним готовы и примем участие

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил о готовности и намерении его политической силы принять участие в досрочных парламентских выборах.

"Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем. Мы к ним готовы и примем участие", - написал Гриценко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, новому парламенту и новому правительству "нужно новое качество - профессионализм и честность", тогда Украина "действительно получит шанс".

"Ждем указ с датой голосования", - добавил Гриценко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский после принесения присяги в сессионном зале парламента заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.