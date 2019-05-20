Политика

16:57 20.05.2019

Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды Зеленского, готова сотрудничать

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Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды Зеленского, готова сотрудничать

 Вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович отмечает проевропейский настрой команды нового президента Украины Владимира Зеленского и заявляет о готовности ЕК к сотрудничеству.

"Мы очень внимательно отслеживали предвыборную кампанию, в результате которой победил Владимир Зеленский. Мы познакомились с основными членами его команды и пришли к выводу, что у них проевропейская ориентация", - сказал Шевчович в ходе брифинга в Киеве в понедельник, добавил, что Украина и ЕС должны начать строить "ещё более тесные" взаимоотношения.

Теги: #еврокомиссия #зеленский
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