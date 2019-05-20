Климкин поддерживает заявление Зеленского о предоставлении гражданства для иностранных украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствовал внимание президента Украины Владимира Зеленского к вопросу предоставления гражданства иностранным украинцам.

"Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем – вопрос двойного гражданства для иностранных украинцев, которые готовы помогать менять страну. Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Вместе с тем министр подчеркнул, что в случае наличия у человека гражданства страны-агрессора двойное гражданство будет возможно "только после деоккупации Крыма и Донбасса".

Ранее в этот день в ходе обращения к украинскому народу после инаугурации в сессионном зале парламента президент Владимир Зеленский заявил, что готов давать украинское гражданство всем, кто готов возвращаться в Украину и работать на благо страны.

"Нас – 65 миллионов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке – я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Все, кто готовы строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство", - сказал президент. \