Политика

13:34 20.05.2019

Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с успехами в нормализации отношений с РФ и урегулированием в Донбассе

2 мин читать
Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с успехами в нормализации отношений с РФ и урегулированием в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому, вступившего в понедельник в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя инаугурационную речь Зеленского, в которой он заявил, что исключает отказ Украины от своих территорий, Песков подчеркнул: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса существовать не может. Крым - один из регионов РФ ".

Отвечая на вопрос, какими, на его взгляд, должны быть первые успехи Зеленского в налаживании отношений с РФ, Песков сказал: "Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Каких-либо контактов на высшем уровне между Россией и Украиной пока на повестке дня нет, заявил также Песков.

"Нет. В настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также заявил, что Россия после инаугурации Зеленского надеется на продолжение диалога с Украиной по задержанным лицам.

Пескова также спросили о том, останется ли украинский политик Виктор Медведчук "человеком, с которым напрямую контактирует Владимир Путин", в том числе, по вопросу освобождения пленных.

"Он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, и этот контакт в любом случае будет продолжаться. И если Медведчук сможет с украинской стороны эти свои инициативы действительно эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта работа его будет продолжаться", - сказал Песков.

Теги: #зеленский #поздравления #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:16 20.05.2019
Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ

Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ

14:09 20.05.2019
Зеленский пришел в здание президентской администрации на Банковой

Зеленский пришел в здание президентской администрации на Банковой

14:05 20.05.2019
Зеленский пообещал международным партнерам, что Украина "станет надежной сестрой, которой все будут гордиться"

Зеленский пообещал международным партнерам, что Украина "станет надежной сестрой, которой все будут гордиться"

13:47 20.05.2019
Инвесторы сдержано позитивно оценили заявление о роспуске Рады и негативно отреагируют на его невыполнение – эксперт

Инвесторы сдержано позитивно оценили заявление о роспуске Рады и негативно отреагируют на его невыполнение – эксперт

13:46 20.05.2019
Инаугурационная речь президента Украины Владимира Зеленского

Инаугурационная речь президента Украины Владимира Зеленского

13:38 20.05.2019
Зеленский пригласил глав фракций Рады во вторник утром на консультации по роспуску парламента – Березюк

Зеленский пригласил глав фракций Рады во вторник утром на консультации по роспуску парламента – Березюк

13:37 20.05.2019
Украина удержит макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ – советник Зеленского

Украина удержит макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ – советник Зеленского

13:24 20.05.2019
Меркель поздравляет Зеленского, дата встречи пока неизвестна

Меркель поздравляет Зеленского, дата встречи пока неизвестна

12:38 20.05.2019
Украина и МВФ могут договориться о новой программе после выборов в Раду – советник Зеленского по макроэкономике

Украина и МВФ могут договориться о новой программе после выборов в Раду – советник Зеленского по макроэкономике

12:33 20.05.2019
Министр энергетики США Перри: Речь Зеленского была впечатляющей и очень мощной

Министр энергетики США Перри: Речь Зеленского была впечатляющей и очень мощной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британский премьер обещает Зеленскому поддержку в проведении реформ

Инаугурационная речь президента Украины Владимира Зеленского

Зеленский пригласил глав фракций Рады во вторник утром на консультации по роспуску парламента – Березюк

Украина удержит макрофинансовую стабильность без очередного транша МВФ – советник Зеленского

Меркель поздравляет Зеленского, дата встречи пока неизвестна

ПОСЛЕДНЕЕ

Глеб Загорий уходит из политики в бизнес

Реакция правительства на роспуск Рады определит вероятность политического кризиса в Украине – политолог

Рада не сможет снять депутатскую неприкосновенность до досрочных выборов Рады, считают в "Народном фронте"

Решение Зеленского о роспуске Рады политическое, а "Оппоблок" готов к выборам в любое время - Вилкул

"Батькивщина" готова к досрочным выборам - Немыря

Ця ВР повноважна до складання присяги нардепами IX скликання і може скасувати "мажоритарку" - Сюмар

Политическое решение о роспуске Рады не влияет на работу правительства - Зубко

Эта Рада полномочна до принятия присяги нардепами 9-го созыва и может отменить "мажоритарку" - Сюмар

Розенко о заявлении Зеленского по роспуску Рады: Тут вопрос конституционности этого решения

Заявление Зеленского о роспуске Рады - это политико-правовое решение - Березюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА