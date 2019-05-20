Путин поздравит Зеленского не с инаугурацией, а с успехами в нормализации отношений с РФ и урегулированием в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому, вступившего в понедельник в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя инаугурационную речь Зеленского, в которой он заявил, что исключает отказ Украины от своих территорий, Песков подчеркнул: "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса существовать не может. Крым - один из регионов РФ ".

Отвечая на вопрос, какими, на его взгляд, должны быть первые успехи Зеленского в налаживании отношений с РФ, Песков сказал: "Первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом".

Каких-либо контактов на высшем уровне между Россией и Украиной пока на повестке дня нет, заявил также Песков.

"Нет. В настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал Песков в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также заявил, что Россия после инаугурации Зеленского надеется на продолжение диалога с Украиной по задержанным лицам.

Пескова также спросили о том, останется ли украинский политик Виктор Медведчук "человеком, с которым напрямую контактирует Владимир Путин", в том числе, по вопросу освобождения пленных.

"Он остается таким, это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным, и этот контакт в любом случае будет продолжаться. И если Медведчук сможет с украинской стороны эти свои инициативы действительно эффективно реализовывать, то, безусловно, можно сказать, что эта работа его будет продолжаться", - сказал Песков.