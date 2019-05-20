Решение Зеленского о роспуске Рады политическое, а "Оппоблок" готов к выборам в любое время - Вилкул

Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады является политическим, "Оппозиционный блок" готов к выборам в любое время, отмечает замглавы парламентской фракции "Оппобок" Александр Вилкул.

"Нам все равно, когда выборы. Мы к выборам готовы, у нас сильная программа, сильная команда", - сказал он журналистам в понедельник возле здания Верховной Рады.

Вилкул констатировал, что с правовой точки зрения есть разные мнения касательно вопроса роспуска парламента.

"Я думаю, что с этим разберутся юристы. Но в любом случае, это решение не юридическое, это решение политическое. Оно было принято. И его принятие было очевидно еще пару недель назад", - подчеркнул он.