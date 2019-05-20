Ця ВР повноважна до складання присяги нардепами IX скликання і може скасувати "мажоритарку" - Сюмар

Верховна Рада VIII скликання працюватимете до набуття повноважень народними депутатами України наступного скликання, зазначає заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар і прогнозує, що нинішні депутати можуть змінити виборче законодавство в частині моделі парламентських виборів.

"Верховна Рада повноважна до складання присяги депутатами наступної Верховної Ради IX скликання", - сказала вона журналістам після інавгурації президента України Володимира Зеленського в понеділок в Києві.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", наскільки ефективної роботи парламенту варто очікувати до виборів, Сюмар сказала: "Щось може ухвалюватися - це очевидно. Зараз можуть йти розмови про зміну виборчого законодавства".

При цьому вона зазначила, що виборче законодавство не варто змінювати менш ніж за півроку до виборів.

"Але ми побачили, що політична доцільність бере вгору. Зараз багато речей буде предметом політичних домовленостей, зокрема й виборча модель. Насамперед може йтися про скасування "мажоритарки" і про чисту пропорційну систему", - заявила депутат.