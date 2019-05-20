Политика

10:14 20.05.2019

В Раде началась церемония инаугурации президента Украины Зеленского

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В Раде началась церемония инаугурации президента Украины Зеленского

Торжественное заседание Верховной Рады Украины на котором состоится инаугурации новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, проходит в Киеве в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в зале присутствуют народные депутаты, представители более 50 иностранных делегаций, в том числе международных организаций, президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, члены правительства Украины, представители церквей и религиозных организаций, судебной ветви власти, приглашенные гости.

В зал торжественно вошел избранный президент Владимир Зеленский.

Спикер Рады Андрей Парубий предоставит слово главе Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, которая огласит результаты выборов президента. 30 апреля 2019 года ЦИК объявила, что во втором туре выборов президента Украины 21 апреля Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост главы государства. За второго кандидата на пост главы государства, пятого президента Украины Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Затем для приведения президента к присяге пригласит на трибуну глава Конституционного суда Украины Наталия Шаптала, которая сообщит о выполнении новоизбранным президентом всех конституционных требований о несовместимости с должностью президента Украины и отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принесение им присяги.

Теги: #зеленский #рада #инаугурация
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