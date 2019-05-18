Политика

18:34 18.05.2019

Консерваторы вопреки прогнозам остались у власти в Австралии

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Консервативная партия премьера Австралии Скотта Моррисона сумела одержать победу на парламентских выборах, несмотря на опросы, предрекавшие ей поражение.

Согласно последним данным, консерваторы получают нее менее 73 мест в 151-метсном парламенте, тогда как у их главных соперников лейбористов 68 мест. Таким образом, у консерваторов уже на одно место больше, чем в парламенте предыдущего созыва. Кроме того, подсчет голосов завершен не везде, и партия может получить еще несколько мест.

Опросы перед выборами показывали, что победу, пусть и с небольшим преимуществом, должны одержать лейбористы.

"Я всегда верил в чудеса. Австралия - чудесная страна", - прокомментировал Моррисон свою победу.

Лидер лейбористов Билл Шортен уже признал поражение. "Ясно, что лейбористская партия не сможет сформировать следующее правительство", - сказал он в Мельбурне.

Теги: #австралия
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