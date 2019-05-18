Политика

16:48 18.05.2019

Закон об украинском языке отвечает стандартам демократических государств - Климкин

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Закон об украинском языке отвечает стандартам демократических государств - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин, написавший заявление об отставке, подчеркивает, что возрождение украинского языка является вопрос национальной безопасности и выживания для украинского народа и государства.

"Для нас возрождение украинского языка это вопрос не только гуманитарный и не только политический. В нынешних условиях это, прежде всего, вопрос национальной безопасности и нашего выживания как народа и государства", - написал министр в субботу в Фейсбук касательно запроса России на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с принятием в Украине закона о языке.

"Следует понимать (и здесь я хочу привлечь внимание, прежде всего, зарубежных политиков и аналитиков), что с точки зрения международной практики не произошло абсолютно ничего экстраординарного. Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма. Такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно, ведь он обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, какие имеет государственный язык в любой цивилизованный и благополучной стране", - подчеркнул П. Климкин.

По его словам, "Кремль сознательно мухлюет с понятиями «этнический русский» и «русскоязычный человек», ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже оружием". "Именно под лозунгами «защиты русскоязычных» Россия оккупировала в 2014-м Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую «Новороссию»… А с русским языком у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - заявил П.Климкин.

Теги: #языковой_закон #украина #климкин
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