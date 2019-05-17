"Народный фронт" заявляет о выходе из коалиции и инициирует создание нового большинства

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны Верховной Рады заявил о выходе из парламентской коалиции и высказался за создание нового большинства.

"Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - сказал он на пленарном заседании парламента в пятницу.

Глава фракции призвал немедленно начать консультации о подготовке нового коалиционного соглашения с новым планом действий.

Бурбак заявил, что новые обстоятельства в украинской политике требуют максимальной консолидации государственнических сил в парламенте.

"Новый президент. Новая повестка дня. Новая коалиция", - сказал политик.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращения деятельности коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде VIII созыва и призвал начать консультации по созданию нового большинства.

Согласно Конституции Украины, коалиция депутатских фракций формируется в течение одного месяца со дня открытия первого заседания Верховной Рады, которое проводится после очередных или внеочередных выборов, или в течение одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.

При этом "основы формирования, организации деятельности и прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины определяются Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины".

Президент Украины имеет право распустить парламент, если коалиция депутатских фракций не была сформирована в течение одного месяца.

Термин "коалиция депутатских фракций" был изъят из Регламента в 2010 году. Таким образом, объявление о прекращении функционирования коалиции Регламентом также не предусмотрено.

Ряд политических сил считает, что коалиция депутатских фракций де-факто не существует в парламенте с 18 февраля 2016 года, когда о выходе из нее объявили "Самопомич" и "Батькивщина", а президент получил право роспуска парламента еще в марте 2016 года.

Кроме того, Окружной административный суд Киева 28 февраля 2019 года принял решение по иску народного депутата (внефракционного) Андрея Деркача, согласно которому суд потребовал от Верховной Рады предоставить поименный список депутатов, входящих в парламентскую коалицию. Верховная Рада должна была предоставить суду данную информацию до 12 марта.

Согласно Конституции, президент не может распускать парламент в течение последних шести месяцев срока полномочий Верховной Рады. Полномочия действующего состава Верховной Рады прекращаются в день открытия заседаний следующего созыва.

Очередные выборы должны состояться в Украине 27 октября 2019 года. Точную дату первого заседания Верховной Рады следующего созыва определить невозможно, однако, согласно календарному плану выборов, оно может состояться до середины декабря.

Согласно другой точке зрения, поскольку Верховная Рада избирается на пять лет, полномочия депутатов завершаются через пять лет после принятия ими присяги, то есть 27 ноября 2019 года.

Таким образом, существуют разночтения по поводу конечной даты издания президентом указа о роспуске парламента – или до 28 мая 2019 года, или до середины июня 2019 года.

Ранее эксперты называли объявление о прекращении коалиции одним из способов защитить парламент от досрочного роспуска.